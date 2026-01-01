Schlager

56 playlist(s)

Schlagerperlen

Schlagerperlen
Modern Schlager

Modern Schlager
German Schlager Classics

German Schlager Classics
Schlager Summer

Schlager Summer
'10s Schlager

'10s Schlager
Party Schlager

Party Schlager
Malle für Alle!

Malle für Alle!
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Schlager Christmas

Schlager Christmas
Schlager Pop

Schlager Pop
Volksmusik Gold

Volksmusik Gold
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Après-Ski Party Schlager

Après-Ski Party Schlager
Schlager Hits 2025

Schlager Hits 2025
Aktuell

Aktuell

58K views

Schlager Hopper

Schlager Hopper

549 views

Christian

Christian

2.6K views

schlager

schlager

9.5K views

Volksmusik 2026

Volksmusik 2026

350 views

schlager hits

schlager hits

99K views

Música Alemã transicional

Música Alemã transicional

3.7K views

schlager 01

schlager 01

816 views

Malle 2024

Malle 2024

8.7K views

weihnachsmusik

weihnachsmusik

23K views

Oktoberfest Franziskaner

Oktoberfest Franziskaner

101K views

Partymix

Partymix

19K views

Papa Schlager...

Papa Schlager...

733 views

Blasmusik Heinrich

Blasmusik Heinrich

43K views

Ballerman

Ballerman

338 views

Fasching 25

Fasching 25

3.8K views

Schlager Neu 2024

Schlager Neu 2024

249K views

Auto Musik

Auto Musik

1.7K views

Ballermann Hits

Ballermann Hits

1.2M views

Wandern

Wandern

63K views

schlager

schlager

322 views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

25K views

Radio

Radio

317 views

Schlager 2026

Schlager 2026

275 views

Ma préférence allemande

Ma préférence allemande

632 views

Gute Musik

Gute Musik

54K views

Nino de Angelo

Nino de Angelo

9.3K views

Volsmusik

Volsmusik

7.5K views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

1K views

Mallorca party

Mallorca party

359 views

Weihnachtslieder

Weihnachtslieder

18K views

Party

Party

249 views

Fasching Hits

Fasching Hits

597 views

Beste Songs

Beste Songs

198K views

Manu Schlager

Manu Schlager

913 views

Schlagermix

Schlagermix

11K views

Stimmungsmusik

Stimmungsmusik

57K views

Party Hits

Party Hits

17K views

Auto und Party

Auto und Party

16K views

Michael Kasper

Michael Kasper

997 views

Feierabend

Feierabend

7K views

Schlagerpop

Schlagerpop

29K views