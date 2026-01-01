Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
New beginnings.

New beginnings.

716 views

Study music

Study music

959 views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

533 views

lonely touch playlist

lonely touch playlist

552 views

осень

осень

14K views

Summer 2025

Summer 2025

1.1K views

underground brasileiro

underground brasileiro

288 views

Indie Gurls

Indie Gurls

437 views

90s

90s

32K views

Summer Indie

Summer Indie

32K views

Roadtrip 2024

Roadtrip 2024

687 views

Playlist 747

Playlist 747

423 views

Español

Español

930 views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

1.3K views

Nacionales

Nacionales

7.2K views

Japanese jazz

Japanese jazz

10K views

space death

space death

913 views

summer

summer

601 views

April 2026

April 2026

176 views

relax

relax

714 views

indie

indie

637 views

Indie, Rock, BR Suave

Indie, Rock, BR Suave

4K views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

15K views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

230 views

Favorites 2025

Favorites 2025

1.2K views

A cantar sea dicho

A cantar sea dicho

266 views

optimistic

optimistic

895 views

REDISCOVER The 2010s: Indie

REDISCOVER The 2010s: Indie

420 views

Office Alternative

Office Alternative

268 views

50 Most Played Britpop Songs

50 Most Played Britpop Songs

703 views

indie alt rock ish

indie alt rock ish

854 views

Outsidelands 2026

Outsidelands 2026

8.9K views

Indie y Rock Suave

Indie y Rock Suave

1.5K views

Jamel rockt den Förster 2024

Jamel rockt den Förster 2024

843 views

Japanese Bangers

Japanese Bangers

20K views

2025 discoveries

2025 discoveries

890 views

Pop - Tranqui

Pop - Tranqui

983 views

Indie chill

Indie chill

616 views

sıralama güzel

sıralama güzel

340 views

Santai Teristimewa

Santai Teristimewa

172 views

Spring 2026

Spring 2026

959 views

spanish

spanish

22K views

Slug Vibes

Slug Vibes

6.8K views

Blue October Radio

Blue October Radio

581 views

2010's teenage daydream simulation machine

2010's teenage daydream simulation machine

925 views

One more day

One more day

132 views

deutsche banger

deutsche banger

17K views

May 2024

May 2024

272 views

Dear Morning Song

Dear Morning Song

1.3K views

Indie Brasil

Indie Brasil

332 views