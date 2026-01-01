Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
喜愛歌曲

喜愛歌曲

3.8K views

好聽的華語清單

好聽的華語清單

802 views

HK Canton Pop Hits

HK Canton Pop Hits

2K views

懷舊金曲

懷舊金曲

7.5K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

586 views

80年代華語經典

80年代華語經典

7.3K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

19K views

香港Disco

香港Disco

3.1K views

粵語歌曲

粵語歌曲

279 views

Chinese oldies 80’s

Chinese oldies 80’s

41K views

Marathon

Marathon

471 views

2020 年度熱門華語舞曲/電音歌曲

2020 年度熱門華語舞曲/電音歌曲

54K views

我的情歌年代

我的情歌年代

36K views

Cantonpop 2025

Cantonpop 2025

28K views

80 & 90 Canto Song

80 & 90 Canto Song

12K views

綜合經典歌曲

綜合經典歌曲

9.7K views

舒壓華語搖滾

舒壓華語搖滾

7.2K views

熱門華語嘻哈

熱門華語嘻哈

2.9K views

Cantonese songs

Cantonese songs

74K views

華語派對舞曲

華語派對舞曲

4.1K views

Chinese

Chinese

41K views

華語抒情

華語抒情

21K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

717 views

Move

Move

44K views

1970華語金曲

1970華語金曲

1.6K views

中文舞曲

中文舞曲

14K views

喜欢的音乐

喜欢的音乐

336 views

流行曲

流行曲

113K views

80年代粤歌

80年代粤歌

16K views

華語流行

華語流行

13K views

流行歌曲

流行歌曲

3.4K views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

4.8K views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

198 views

最新音樂

最新音樂

2K views

國語歌曲

國語歌曲

6.2K views

香港经典

香港经典

14K views

饒舌抒情

饒舌抒情

540 views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

746 views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

80K views

好聽中文歌

好聽中文歌

10K views

Chinese

Chinese

8.5K views

90年代

90年代

12K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

417 views

成长80年代劲歌金曲

成长80年代劲歌金曲

4.5K views

Old song

Old song

1.2K views

2025 Carplaylist

2025 Carplaylist

11K views

90年代 經典金曲

90年代 經典金曲

20K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

7.7K views

好聽的新歌

好聽的新歌

801 views

Pop

Pop

1K views