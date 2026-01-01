African
76 playlist(s)
Naija vibe
958 views
Reggae Master Lucky Dube
36K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
507 views
Piano SA
1.1K views
High-life
3.3K views
Amapiano
1.8K views
Easy groove
5K views
afrobeats
793 views
Rétro
6.5K views
9ja Old school
8K views
Naija
3.9K views
South African Oldies mama's fav
23K views
Music play
23K views
fresh house
285K views
Vibes
1.3K views
groove music
4.5K views
Naija jams
32K views
reggae
241 views
Mains oldies
26K views
Amapiano Grooves
130K views
Amapiano
1.1K views
Naija
824 views
afrobeats
138 views
Good old times
4.1K views
Uniquement Congo
973K views
House music
2.8K views
Naija 2025 Dec Mix
2.5K views
Amapiano 25
2.1K views
East Africa
1K views
Miami
6.8K views
Mad oldies
711 views
Soft Naija
1.2K views
Afrobeats 2010+
428 views
Kizz Daniel - Energy
657 views
Chill Amapiano
4.4K views
Naija old
18K views
You no go dance ke
807 views
Lucky Dube
44K views
80’s Nigeria
25K views
Amapiano
161 views
Feel Good
460 views
Birthday Celebration
10K views
Scrit
1.7K views
piano piano
9.8K views
best Piano
2.1K views
Discover
36K views
Tinos Makossa jams
1.6K views
House
2.2K views
amaPiano 2023
128K views