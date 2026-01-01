African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 90s Hits

Naija 90s Hits
Naija Central

Naija Central
Naija 2000s Hits

Naija 2000s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Top Afropop

Top Afropop
Afrobeats Now

Afrobeats Now
C'est Makossa

C'est Makossa
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afropoppin'

Afropoppin'
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Naija vibe

Naija vibe

958 views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

36K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

507 views

Piano SA

Piano SA

1.1K views

High-life

High-life

3.3K views

Amapiano

Amapiano

1.8K views

Easy groove

Easy groove

5K views

afrobeats

afrobeats

793 views

Rétro

Rétro

6.5K views

9ja Old school

9ja Old school

8K views

Naija

Naija

3.9K views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

23K views

Music play

Music play

23K views

fresh house

fresh house

285K views

Vibes

Vibes

1.3K views

groove music

groove music

4.5K views

Naija jams

Naija jams

32K views

reggae

reggae

241 views

Mains oldies

Mains oldies

26K views

Amapiano Grooves

Amapiano Grooves

130K views

Amapiano

Amapiano

1.1K views

Naija

Naija

824 views

afrobeats

afrobeats

138 views

Good old times

Good old times

4.1K views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

973K views

House music

House music

2.8K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

2.5K views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.1K views

East Africa

East Africa

1K views

Miami

Miami

6.8K views

Mad oldies

Mad oldies

711 views

Soft Naija

Soft Naija

1.2K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

428 views

Kizz Daniel - Energy

Kizz Daniel - Energy

657 views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

114K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.4K views

Naija old

Naija old

18K views

You no go dance ke

You no go dance ke

807 views

Lucky Dube

Lucky Dube

44K views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

25K views

Amapiano

Amapiano

161 views

Feel Good

Feel Good

460 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

10K views

Scrit

Scrit

1.7K views

piano piano

piano piano

9.8K views

best Piano

best Piano

2.1K views

Discover

Discover

36K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.6K views

House

House

2.2K views

amaPiano 2023

amaPiano 2023

128K views