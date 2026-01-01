R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Old school slow Jams

Old school slow Jams

57K views

Eddie's music

Eddie's music

2.2K views

Calm me down

Calm me down

18K views

Function

Function

380 views

Seoul Society: Wave

Seoul Society: Wave

346 views

掃除する時のミュージック

掃除する時のミュージック

3.2K views

UK Rap

UK Rap

2.1K views

R&B Holy Music

R&B Holy Music

793 views

R&B

R&B

3.1K views

Old school pop

Old school pop

69K views

Fight

Fight

134 views

Amapiano

Amapiano

1.1K views

soul music

soul music

601 views

Soul

Soul

269 views

That ole school

That ole school

341 views

neo soul

neo soul

22K views

R&B For The High Life

R&B For The High Life

405 views

Mood Music

Mood Music

469 views

Ore's Playlist.

Ore's Playlist.

666 views

Tối sôi động

Tối sôi động

630 views

American

American

1.6K views

Airport

Airport

675 views

R&B

R&B

7.9K views

90s chill music

90s chill music

1.4K views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

473 views

70's funk

70's funk

10K views

Soul dance

Soul dance

48K views

smooth breeze

smooth breeze

232K views

ドライブ

ドライブ

868 views

Cruising jams

Cruising jams

4.9K views

2026 Chill

2026 Chill

454 views

Whitney

Whitney

16K views

여름 드라이브

여름 드라이브

2.6K views

Old soul and Blues

Old soul and Blues

544 views

Christmas party

Christmas party

4.4K views

꿀감성음악

꿀감성음악

350 views

Ladies.

Ladies.

2.7K views

R&B Vibes

R&B Vibes

1.6K views

Blues de academia

Blues de academia

350 views

1976 soul

1976 soul

72K views

Yaya bey setting the vibe

Yaya bey setting the vibe

680 views

비오는날 플레이리스트

비오는날 플레이리스트

429K views

Chill

Chill

2.3K views

일단들어

일단들어

1.3K views

2000 Hits

2000 Hits

5.9K views

癒しのソウル

癒しのソウル

4.5K views

Peaceful

Peaceful

3.6K views

now playing

now playing

645 views

바이브R&B

바이브R&B

4.4K views

Soul

Soul

515 views