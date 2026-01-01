Folk & acoustic
87 playlist(s)
love songs
4.1K views
Tangled up in blue
47K views
Best old mellow
2.8K views
Dance tamil
2.2M views
Boleros
470 views
Morning background
564 views
Luau Hawaiian songs
3.3K views
Україно
4.5K views
เบื่อๆ
57K views
Chill Music
126 views
Soca
3.8K views
Akong playlist
971 views
country musik
777 views
argentina
4.4K views
Women of Americana
950 views
Old Old Music
390 views
어쿠스틱 관리용
989 views
Acoustic
477 views
노래모음
11K views
not so sad indie
27K views
Folk Legends
8.6K views
Summer 24
170 views
Hawaiian Slack Key
4.6K views
Ностальгійні старі українські
47K views
mejores tangos
215 views
OPM
9.6K views
Styx Favorites
683 views
Mellow folk
35K views
acoustic
12K views
차트
579 views
Farmacy Morning Roots
6.4K views
neo soul
492 views
Favourites
30K views
Spring 2026
959 views
Wedding Bollywood songs
23K views
Folklore
130 views
OPM Songs
47K views
boleros romántico
41K views
குத்து songs
262K views
Guitar inspiration
1.1K views
Some Folk Music May 2021
1.7K views
road trip
4.7K views
Hawaii
2K views
Mountain Sunset
71K views
Picking grinning and dip spitting music
65K views
노래
896 views
Folklore
364 views
Mellow
744 views
regretting you
314 views
In your feelings
18K views