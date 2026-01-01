Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
love songs

love songs

4.1K views

Tangled up in blue

Tangled up in blue

47K views

Best old mellow

Best old mellow

2.8K views

Dance tamil

Dance tamil

2.2M views

Boleros

Boleros

470 views

Morning background

Morning background

564 views

Luau Hawaiian songs

Luau Hawaiian songs

3.3K views

Україно

Україно

4.5K views

เบื่อๆ

เบื่อๆ

57K views

Chill Music

Chill Music

126 views

Soca

Soca

3.8K views

Akong playlist

Akong playlist

971 views

country musik

country musik

777 views

argentina

argentina

4.4K views

Women of Americana

Women of Americana

950 views

Old Old Music

Old Old Music

390 views

어쿠스틱 관리용

어쿠스틱 관리용

989 views

Acoustic

Acoustic

477 views

노래모음

노래모음

11K views

not so sad indie

not so sad indie

27K views

Folk Legends

Folk Legends

8.6K views

Summer 24

Summer 24

170 views

Hawaiian Slack Key

Hawaiian Slack Key

4.6K views

Ностальгійні старі українські

Ностальгійні старі українські

47K views

mejores tangos

mejores tangos

215 views

OPM

OPM

9.6K views

Styx Favorites

Styx Favorites

683 views

Mellow folk

Mellow folk

35K views

acoustic

acoustic

12K views

차트

차트

579 views

Farmacy Morning Roots

Farmacy Morning Roots

6.4K views

neo soul

neo soul

492 views

Favourites

Favourites

30K views

Spring 2026

Spring 2026

959 views

Wedding Bollywood songs

Wedding Bollywood songs

23K views

Folklore

Folklore

130 views

OPM Songs

OPM Songs

47K views

boleros romántico

boleros romántico

41K views

குத்து songs

குத்து songs

262K views

Guitar inspiration

Guitar inspiration

1.1K views

Some Folk Music May 2021

Some Folk Music May 2021

1.7K views

road trip

road trip

4.7K views

Hawaii

Hawaii

2K views

Mountain Sunset

Mountain Sunset

71K views

Picking grinning and dip spitting music

Picking grinning and dip spitting music

65K views

노래

노래

896 views

Folklore

Folklore

364 views

Mellow

Mellow

744 views

regretting you

regretting you

314 views

In your feelings

In your feelings

18K views